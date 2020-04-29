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İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Türkiye’de son günlerde yeni tip koronavirüs test sayısının azalmasının en somut görüntüleri İstanbul’da kaydedildi. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir ay önce test yaptırmak isteyen vatandaşların oluşturduğu test kuyruğu havadan görüntülenmişti. Hastanede şimdi çekilen görüntülerde ise test kuyruğundan eser kalmadığı ve test yaptırmaya çok az sayıda kişinin geldiği görüldü.

İstanbul’daki test kuyruğundan eser kalmadı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 ay öncesine kadar vatandaşlar corona virüs şüphesiyle test yaptırmak için hastaneye koşmuştu. Metrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar hem sosyal mesafeyi ihlal etmiş hem de canlarını hiçe saymıştı.

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Türkiye’de son günlerde yeni tip corona virüs test sayısının azalmasının ardından hastaneye gelen kişi sayısının da azaldığı görüldü. Havadan yeni çekilen görüntülerde ise önceki test kuyruğundan eser kalmadığı görüldü.

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Vak'a sayısının azalması ile birlikte hastane bahçesi sakinliğini koruyor. Aynı zamanda virüsün ilk zamanlarındaki yoğunluğun ortadan kalktığı görülüyor. Havadan çekilen görüntülerde hastane güzergahındaki yollarda trafiğin akıcı bir şekilde ilerlediği gözlemlendi.

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