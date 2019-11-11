İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Fikirtepe, bugün buraya geldiyse bunun tek bir sorumlusu yok. Evet projeyi hazırlayanlar, geçirenler, yapanlar, sorumlu ama o talebi getirenler de sorumlu." dedi.

"İstanbul Deprem Çalıştayı"nda, önceliklerinin vatandaşların can güvenliği olduğunu anlatan Odabaşı, şunları kaydetti:

"Acıbadem Mahallesi'nde yaşayan yurttaşların, deprem korkusuyla binalarını yenilemek için benden toplantı talebi oldu. 'Ne istiyorlar?' diye dinlemek istedim. Herkesin söylediği şu; 'Başkanım iki kat istiyoruz.'. Orası 4 kat. İki kat yüzde 50 imara açık. Dedim 'Fikirtepe'den de mi ders almadık? Birileri elinde çanta, proje takibi adı altında, 'belediye çözmezse biz bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çözeriz' diye dolaşmaya başlamış. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kim olursa olsun, ikinci bir Fikirtepe yaratmasına müsaade etmeyeceğim. Fikirtepe, bugün buraya geldiyse bunun tek bir sorumlusu yok. Evet projeyi hazırlayanlar, geçirenler, yapanlar, sorumlu ama o talebi getirenler de sorumlu. 50 metrekare arsası var diye 3 tane çocuğuna ev için aç gözlülük yapanlar da sorumlu. Daha fazla para kazanmak için çalışma yapan müteahhitler de sorumlu..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Dr. Tayfun Kahraman da hedeflerinin özellikle 2000 yılından önce yapılmış tüm yapıları elden geçirmek ve deprem karşısındaki kırılganlıklarını tespit etmek olduğunu söyledi.

