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İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 07:48 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ile  İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.  İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ: Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45 Kadıköy- Sarıyer: 07:50 Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55 Beşiktaş -Adalar :07:30 İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ: Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30  Bostancı-Beşiktaş 07.40  Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50  Bursa-Büyükçekmece 08.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50   

İSTANBUL DHA- İstanbul Şehir Hatları ile İDO'nun bazı seferleri Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLEN ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ:

Karaköy- Kabataş- Bostancı :07:45
Kadıköy- Sarıyer: 07:50
Bostancı -Karaköy- Kabataş: 07:55
Beşiktaş -Adalar :07:30

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ:

Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30

Bostancı-Beşiktaş 07.40

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50

Bursa-Büyükçekmece 08.00

Bandırma-Yenikapı-Bostancı: 07:45

Kadıköy-Yenikapı-Bursa: 07:50

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