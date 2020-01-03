İstanbul E-5'te makas dehşeti! 500 metre sürüklendi

Kaza, E-5 karayolu Küçükçekmece mevki’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5 karayolunda makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü Ü.H. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil aynı istikamette setrettiği 2 otomobile çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen otomobil yaklaşık 500 metre sürüklendi. Kazada araçta bulunan 4 kişi hafif yaralandı.

4 KİŞİ YARALANDI



Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbarda etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların durumunu kontrol etti. Hafif yaralı olduğu belirlenen 4 kişi ayakta tedavi edildi.

"BAYA SÜRATLİYDİ"



Kazaya tanık olan Eyüp Atılgan isimli vatandaş, "Siyah araç iki aracın arasında makas atınca takla atıp ters döndü ve sürüklendi. Baya süratliydi" ifadelerini kullandı.

"EN AZ 500 METRE SÜRÜKLENDİ"



Kazaya tanık olan başka bir vatandaş ise, "Makas atıyordu. Biz tam yolda seyir halinde giderken arkadan makas atarak geldi. sol köşeye vurunca araba takla attı. En az 500 metre sürüklendi" dedi.

Kaynak: İHA

