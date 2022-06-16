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İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ: 16 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

16.06.2022 06:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul elektrik kesintisi listesi AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı ve 16 Haziran Perşembe günü paylaşılan İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanan ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 16 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 16 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ: 16 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ ve BEDAŞ açıkladı!

16 Haziran Perşembe günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağı AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın web sitelerinden yapılan açıklama ile netlik kazandı. 16 Haziran İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi de arama motorlarında sorgulanıyor. 16 Haziran AYEDAŞ BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

16 HAZİRAN SALI HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK?

16 Haziran Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 HAZİRAN AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

16 HAZİRAN BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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