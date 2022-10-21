İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA: 21 Ekim elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

Elektrikler ne zaman gelecek, sorusu AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın 21 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesini paylaşmasının ardından yanıt bulmuş oldu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul’da birçok ilçede arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Ekim 2022 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 21 EKİM 2022 CUMA

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak edildi. 21 Ekim Cuma günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte 21 Ekim Cuma elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BİLGİLİ sk / ATATÜRK mah AKKOR, HUKUK, SELAHATTİN EYYUBİ, YAZ sk / BOLLUCA mah ABDULLAH GÜL, AKDAL, AKDİL, BAKİ, BATTALGAZİ, BATURALP, BERKİN, BOLLUCA, BİLİM, CEMİLE, CİHANGİR, EREZ, GÖKTEPE, GÜLFİDAN, HASTÜRK, HATİP, ILIMAN, MAVİGÖL, MESNEVİ, MUKADDES, NURDAN, ODAK, REŞAT, SARAY BOSNA, SARAYLI, SIRMA, SOYLU, TEVEKKÜL, TUNCAY, TÜRKCAN, YELDA, YEŞİLBAHÇE, YÜCE, ÇEMBERLİTAŞ, İSMET İNÖNÜ, ŞAHENDE, ŞAHİT sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ERCİYES, İSMET İNÖNÜ sk / HİCRET mah ABDULLAH GÜL, BERKSOY, DESTE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM BEYAZIT, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah MEVLANA sk bölgelerinde 21/10/2022 09:30:00 - 21/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ŞEBEKE sk bölgelerinde 21/10/2022 11:00:00 - 21/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÇİLİNGİR mah ANIT, DERMAN, EBABİL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KAFKAS, KAVAKLIDERE, KOCA ÇINAR, MERAM, MİSVAK, UZUN, YENİ ÇİFTLİK, ÇİLİNGİR CAMİİ, ÇİÇEKÇİ sk bölgelerinde 21/10/2022 12:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, ADNAN MENDERES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, AYASOFYA, CEYHUN, DERE, DERİN YOL, EVİM, GÖÇMEN, GÜNDOĞMUŞ, HABİBE, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KADRİ ENDER, MAVİ ORKİDE, NEVRUZ, OYA, ROTA, SULTANHİSAR, YAŞAR DOĞU, ÇİTLEMBİK DEDE sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 21/10/2022 14:00:00 - 21/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KADER, KILIÇ, KUTLU, LİMON, ÇİÇEK sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 21/10/2022 03:00:00 - 21/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1682., 1683. sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 21/10/2022 00:00:00 - 21/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARIŞ, KAHRAMAN sk bölgelerinde 21/10/2022 00:00:00 - 21/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah ADNAN KAHVECİ, GEDİZ, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 1., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FEVZİ ÇAKMAK, KARANFİL 1, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK sk / SİYAVUŞPAŞA mah 1.ASMALI, ADNAN KAHVECİ, BARBAROS 3., FULYA, KAVAKLI, LALE 2, MİNE, ORKİDE 2, SİYAVUŞPAŞA, ULUBATLI HASAN, ÇAMLIK, ŞAKAYIK sk bölgelerinde 21/10/2022 10:30:00 - 21/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, GÜLİBRİŞİM, GÜVERCİN, KANARYA 1, KELEBEK, LALE, MARTI, ORKİDE 3, UMMAN, YAKUT sk / HÜRRİYET mah DUMLUPINAR 1, PALANDÖKEN sk / YENİBOSNA MERKEZ mah 1. KÖKSAL, 2. KÖKSAL, FATİH, GÜL ÇIKMAZI, KÖKSAL, MUŞTU, REYHAN 1 sk / ZAFER mah BABİL, GÜNEŞ 2, VADİ sk / ÇOBANÇEŞME mah AKARSU, BOZKURT, MİHRİBAN, NUR, OĞUL, POSTACI AYHAN, REYHAN 1, YILDIZ 3 sk bölgelerinde 21/10/2022 14:00:00 - 21/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah K. BAĞLAR MEVKİİ sk / OSMANİYE mah SUGÖZÜ, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah PARK ÖNÜ, ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 21/10/2022 15:00:00 - 21/10/2022 21:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ESİNTİ sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BADEMLİ, BARBAROS, BERRAK, CEYHUN, CİHAN, GÖKPINAR, ORTA AKASYA, YAN YOL, ŞEHİT PİYADE ER ERKAN GÖKTAŞ sk / ŞAHİNTEPE mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 21/10/2022 14:00:00 - 21/10/2022 19:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -CEVATPAŞA mah sk // ESENLER ilce -ORUÇ REİS mah sk / ORUÇREİS mah sk bölgelerinde 21/10/2022 00:05:00 - 21/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, ORKİDE sk bölgelerinde 21/10/2022 00:00:00 - 21/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk bölgelerinde 21/10/2022 00:00:00 - 21/10/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah DELLALZADE, ITRİ, MUSTAFA İZZET EFENDİ sk / MECİDİYE mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk bölgelerinde 21/10/2022 00:00:00 - 21/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah EBULULA MARDİN, ORKİDE sk bölgelerinde 21/10/2022 00:00:00 - 21/10/2022 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah CAMİMEYDANI, DAMLA, DİKİLİTAŞ, DİKİLİTAŞ ÇIKMAZI, EFTELYA, EMİRHAN, GÜLBAHAR, KARAKIŞ, SARDUNYA, ZAMBAK, ZERDALİ sk / GAYRETTEPE mah PROF. DR. BÜLENT TARCAN sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 62., 64., 74., BARIŞ sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah YURT sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 12., 23., 24., 36., 50., 52., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, ÖZAL sk bölgelerinde 21/10/2022 13:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah ALİ KABULİ, BARUTHANE, SAHAF ÇEŞMESİ sk bölgelerinde 21/10/2022 10:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ÖMER RÜŞTÜ PAŞA, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah NÜZHETİYE sk / VİŞNEZADE mah HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 21/10/2022 15:00:00 - 21/10/2022 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-KARACAKÖY MERKEZ mah KARACA AHMETPAŞA sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ATATÜRK, YAĞMUR sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-SUBAŞI mah ASYA ÇIKMAZI, GÖKÇEALİ, MUŞMULA DEĞİRMENİ, SUBAŞI ÇIKMAZI, İSTANBUL sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, MERCEDES, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk bölgelerinde 21/10/2022 00:00:00 - 21/10/2022 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 1955., 1956., 1957., 1959., 1960., 1961., 2070., 2128., 2130., 2132., 2134., 2136., 2137., 2139., 2141., 2142., 2143., 2144., 2145., 2146., 2147., 2148., MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1823., 1828., 1829., 1830., 1831., 1832., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1850., 1926., 1927., 1929., 1965., 2013., 2014., 2015., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1869., 1879., 1919., 1932., 1933., 1934., 1935., 1936., 1937., 1939., 1940., 1941., 1945., 1967., 1968., 1969., 1970., 1971., 1972., 2049., UFUK sk / MEVLANA mah SULTAN AHMET sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MİHRİMAH sk // ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1431., 1434., 1435., 1440., 1441. sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -SELAHADDİN EYYUBİ mah 1596. sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALÇİÇEK, ATASAGUN, ATILAY, BAŞÇAVUŞ, BENEK, BEYREK, CELADET, DEYYAN, GÖÇ, GÜRKAN, HANYERİ, HASAN HÜSEYİN, KAŞİF, MANDIRA, MEDİNE, MUAZZEZ, NERMİN, SEYİT ONBAŞI, ŞİRİNYER sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah BOSNA, MAHMUDİYE sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah AŞIK VEYSEL, BULUT, DİKYOL, EMİRLER, GÜNDOĞDU, HAKAN, SEVAL, TOZLU sk bölgelerinde 21/10/2022 09:30:00 - 21/10/2022 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah SEYİR sk bölgelerinde 21/10/2022 10:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 10.LALE, 2.KARANFİL, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, DERGAH, DURUSU, ECZANE, FETİH, KAZIM KARABEKİR, KUŞKONMAZ, MEHTAP, NECATİ MOLDER, NEŞE, PETEK, SARIGÜL, SARNIÇ, SIĞINAK, TOPÇULAR YOKUŞU sk bölgelerinde 21/10/2022 13:00:00 - 21/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah EMEK, PAPATYA sk / SARIGÖL mah BİLGİN, FETİH, GÜZEL, HAMAM, TUFAN, TULUMBA, VATANSEVER, YENİBAHAR, YENİHAN, İNCİ, İSKEÇE sk bölgelerinde 21/10/2022 00:05:00 - 21/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ÜÇ ÇEŞMELER sk bölgelerinde 21/10/2022 09:30:00 - 21/10/2022 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ALAYBEY, ERZİNCAN, FESTİVAL, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, TÜMLEÇ sk bölgelerinde 21/10/2022 09:30:00 - 21/10/2022 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TELSİZLER mah ALAZ, ATICI, BAKIM, BALKON, BALTA, BAĞIM, BEŞİK, BOZKIRAN, BOĞAZKALE, BRONZ, CANAN, ESKİ BELEDİYE, TALATPAŞA, ULU, ÜLKÜMEN sk bölgelerinde 21/10/2022 10:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır..

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah CENDERE sk / SEYRANTEPE mah ALTINAY, CANSIZ, CENDERE, GÖKDENİZ, LEMAN, NARİN, NİLÜFER, ORTANCA sk bölgelerinde 21/10/2022 15:30:00 - 21/10/2022 19:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

