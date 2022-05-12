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  4. İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı! 12 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı!

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı! 12 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı!

12.05.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve 12 Mayıs 2022 Perşembe günü için AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbullular arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 12 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? İşte 12 Mayıs 2022 Perşembe günü için yapılan açıklamanın detayları ve AYEDAŞ-BEDAŞ kesinti sorgulama ekranı...

İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı! 12 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? AYEDAŞ-BEDAŞ açıkladı!

12 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu olurken, AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklama günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 12 Mayıs 2022 Perşembe günü kesinti yapılacak semt ve noktalar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruldu. Peki 12 Mayıs elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? AYEDAŞ ve BEDAŞ kesinti sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz...

12 MAYIS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul genelinde meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

12 MAYIS AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

12 MAYIS BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

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