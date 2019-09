Avrupa Polis Akademileri Birliği faaliyetleri kapsamında “Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay da sunum yapan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Bekçiyi görevlendirdiğimiz sokakta hırsızlık, uyuşturucu ve fuhuş olayları olmuyor” dedi.

Avrupa Polis Akademileri Birliği (Association of the European Police Colleges-AEPC) faaliyetleri kapsamında “Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik" konulu çalıştay gerçekleştirildi. Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) gerçekleştirilen çalıştaya Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Dr. Can Özer Tuncer, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ve çok sayıda devletli katıldı. Çalıştay da İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Gece Kartalları” olarak bilinen gece bekçilerinin çalışmaları ile ilgili sunum yaptı.

“Bekçiyi görevlendirdiğimiz sokakta hırsızlık, uyuşturucu ve fuhuş olayları olmuyor”