İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçları ve Narkotim Büro Amirliği ekipleri, Esenler’de karı ve kocanın “torbacı” diye tabir edilen sokak satıcılığı yaparak uyuşturucu madde sattığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren narkotimler, fiziki ve teknik takiplerin ardından hazırlıklarını tamamlayarak operasyon için düğmeye bastı. Harekete geçen tim, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Menderes Mahallesi 315 Sokak’taki daireye baskın düzenledi. Polis uyarılarına rağmen açılmayan kapıyı koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. İçeride torbacının eşini yakalayan polis, didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda evdeki kumaşların arasında çok miktarda toz esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 10 bin lira ele geçirildi.