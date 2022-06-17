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İstanbul Esenyurt'ta korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk beşinci kattan düştü

17.06.2022 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Esenyurt’ta yaşandı. Bir site bloğunun beşinci katından düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İstanbul Esenyurt'ta korkunç olay! 2 yaşındaki çocuk beşinci kattan düştü

Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi Haramidere Yolu Caddesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Mazin E. isimli 2 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen nedenle site bloğunun beşinci katından beton zemine düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemelerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Mazin E.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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OLAY SONRASI YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Esenyurt’ta 2 yaşındaki çocuğun bir sitedeki binanın 5’inci katından düştükten sonraki anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton zemine düşen ve yerde hareketsiz yatan çocuğun etrafındaki kişilerin ağladıkları görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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