İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Mahsuni Şerif Caddesi'ndeki bir inşaatın iş makinesiyle açılan kanalizasyon çukuruna kanal bağlantısı yapmak amacıyla giren 45 yaşındaki işçi Hüsamettin Türkmen, kayan toprağın altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu toprak altından çıkarılan Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkmen'in cesedi morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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