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Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da Esenyurt'un Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaat dolayısıyla bir sokak ve caddede yolda çatlaklar oluştu. Ekipler herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sokak ve caddeyi trafiğe kapatarak, iş yerleri ve binaları boşalttı. Mühendislerin inceleme yapması bekleniyor.

Sokak ve apartmanda çatlaklar oluştu! Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yolda çökmeler meydana gelirken bir apartmanda çatlaklar oluştu. Olay nedeniyle çevredeki binalar boşaltıldı.

Güzelyurt Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olay nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Esenyurt İlçemiz Güzelyurt Mahallesi Organgazi Caddesi'nde ve cadde üzerindeki 8 katlı bir binada meydana gelen çökme ve çatlaklar sebebiyle yol trafiğe kapatılmış olup, bina da tedbir amacıyla tahliye edilmektedir.

Olay mahalinde AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlarımızın teknik ekipleri gereken tedbirleri almaya başlamışlardır."

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istanbul Esenyurt

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