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İSTANBUL - FETÖ FİRARİSİ SAVCI TUTUKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Halil YILMAZ / İstanbul, DHA - FETÖ soruşturmaları kapsamında aranırken Esenyurt'ta yakalanan Ergenekon eski savcısı Mehmet Murat Dalkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Eski savcı Mehmet  Murat Dalkuş, İstanbul 28.

Halil YILMAZ / İstanbul, DHA - FETÖ soruşturmaları kapsamında aranırken Esenyurt'ta yakalanan Ergenekon eski savcısı Mehmet Murat Dalkuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eski savcı Mehmet Murat Dalkuş, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. "Terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıkan Dalkuş, örgüt üyesi olmadığını iddia etti. Dalkuş'un, “15 Temmuz'dan sonra gözaltına alındım. Akabinde tutuklama sevk edildim. Mahkeme ise adli kontrol ile serbest bıraktı. Savcı bu karara itiraz etti. Yeniden yakalama kararı çıkmış. Ben bu kararın hukuki olduğunu düşünmediğim için teslim olmadım. Kaçabilecek durumda olmama rağmen kaçmadım. Sağlık sorunlarım var ve hala tedavim devam ediyor. Bu yüzden adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bildiğim her şeyi daha önce anlattım" dediği öğrenildi. Mahkeme, kaçma şüphesi ve bugüne kadar firari olması ve hakkındaki suçlamaları dikkate alarak sanık Dalkuş'un tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Dalkuş'un yakalanmasına ilişin görüntüler

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