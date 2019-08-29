Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - KENDİSİNİ polis olarak tanıtıp aradığı kişilerin hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını iddia ederek dolandıran şüpheli, Güngören'de banka şubesinden para çektiği sırada yakalandı. Operasyonun devamında gözaltına alınan kişiyle birlikte hareket ettiği belirlenen 4 kişi daha gözaltına alındı.

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, aradıkları vatandaşlara hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını belirterek soruşturma bitene kadar paraları verdikleri hesap numaralarına yollamalarını istedi. Dolandırıcılara inanan vatandaşlar paralarını yolladı. Daha sonra dolandırıldığını fark edenler Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu.

BANKADAN ŞÜPHELİYE ULAŞILDI

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda paraların yatırıldığı şüphelinin paraları bir bankanın Güngören'de bulunan şubesinden çekildiğini belirleyerek İstanbul Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri paraları çeken kişinin Yusuf D. (21) olduğunu tespit ederek takibe aldı.