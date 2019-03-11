İSTANBUL - FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA TANIKLAR DİNLENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davada tanıklar dinlendi.

TANIK: ZEKAT OLARAK ÇEKİ VERDİM"

Aramalarda ele geçen çeklerden birinde adı geçen Yüksel Yılmaz duruşmada 'tanık' sıfatıyla dinlendi. Yılmaz,

Beyoğlu'nda esnaf olduğunu, 26 Aralık 2015 ödeme tarihli, 3 bin TL'yi adını Suat olarak bildiği kişiye yardım mahiyetiyle verdiğini belirterek, "Öğretmen olarak bildiğim Suat dükkanıma tek başına geldi. Samimiyet kurduk daha sonra da bir iki defa daha geldi. 'Yardım topluyorum' dedi. Ben de iyilik olsun diyerek zekat olarak çeki verdim. Parayı Suat ne şekilde kullandı bilmiyorum. Benim bir yere gitmişliğim yoktur. Benden aldığı çeki bir yere not etti mi hatırlamıyorum" dedi. Tanık Yılmaz, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Suat Barış'ı da duruşmada teşhis etti.

"ESNAFLARDAN ZEKAT TALEBİNDE BULUNMADIM"

Söz verilen sanık Suat Barış da tanık Yüksel Yılmaz ile İlahiyat öğrencisi olduğu dönemde tanıştığını belirterek, "Tanık yardım amacıyla para verdi. Ben kesinlikle esnaflardan kurum adına zekat talebinde bulunmadım. Kendi adıma aldım. Kuran bildiğim için mevlitlerde okurum. Onun dışında hocalığım yoktur. Kimseden bir talepte bulunmadım" diye konuştu.