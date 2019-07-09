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 İSTANBUL - GAZETECİ MEHMET GÜNDEM'E 6 YIL 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:44 | Son Güncelleme

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU  / İstanbul,DHA Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Gündem, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber: Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul,DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Gündem, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Gündem hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine de karar verdi.
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Gündem getirildi. Duruşmada, esas hakkındaki savunmasını yapan sanık Mehmet Gündem, "Hukuka ve adalete inancım var. Masum olduğumu biliyorum. 25 yıllık gazeteciyim. Türkiye'de tanınan ve bilinen bir gazeteci yazarım. Ben Bylock kullanmadım. İddianamede geçen söz konusu yapılan telefon görüşmeleri çok eskidir ve mesleki olarak uygundur. Herhangi bir suç kastı yoktur. Örgüt üyesi değilim, kimseyle örgütsel bağım yok. Terör örgütü üyeliği ile yargılanmak utanç vericidir. Burada sanık kürsüsünde olmamalıydım. 21 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Mehmet Gündem'in avukatı Ömer Faik Çetiner de müvekkilinin Bank Asya'da hesabının bulunmasının terörle bağlantılı olduğu anlamına gelmediğini belirterek, bilirkişi raporunda müvekkilinin Bylock kullanmadığının tespit edildiğini ve suç işlediğine dair delil bulunmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gündem'i, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklu kaldığı süreye göre tahliyesini de kararlaştıran heyet, sanık hakkında, yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

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