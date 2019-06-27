Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, Ertan KILIÇ- İSTANBUL, (DHA)

Bağcılar'da iki grup arasında gürültü yapma sebebiyle çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi 1822 Sokak'ta gece 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Ö. ailesinin yaşadığı apartmanın karşı binasının altında bulunan kahvehane önünde toplanan gençler gürültü yaptı. Daha önceden de gençleri uyaran Ö. ailesinin fertleriyle kahvehane önündeki grup arasında daha önce de benzer olaylardan husumet bulunuyordu.

GENÇLERİ UYARMAK İÇİN EVLERİNDEN ÇIKTILAR

Ö. ailesinden bazı kişiler gençleri uyarmak için evlerinden kahvehane önüne geldi. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aynı aileden 5 kişi ile karşı gruptan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. İki taraftan da birer kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA, 1 KİŞİ İSE ARANIYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri silahlı çatışmayla ilgili yaptığı çalışmalarda olay yerinde 2 tabanca ele geçirirken, kıraathane önünde bekleyenlerden silahlı kavgaya karışan Deniz Z. ve Burhan Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri silahlı kavgadan sonra kaçan Süleyman Ö.'nün de yakalanması için çalışma başlattı.

60 BOŞ KOVAN

Silahlı çatışma sonrasında olay yerine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, olay yerinde yaklaşık 60 boş kovan buldu.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yerinde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler

27.06.2019 - 04.29 Haber Kodu : 190627010

