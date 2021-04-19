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İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu'nda (GÜDEF) görev dağılımı

19.04.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) 7. Olağan Genel Kurulunda Genel Başkanlığına seçilen Bayram Demir ve Yönetim kurulu  üyeleri zoom üzerinden ilk toplantısını yaptı. Toplantının ana gündem konusu görev dağılımı oldu.

İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu'nda (GÜDEF) görev dağılımı

Başkan Demir kurullara seçilen tüm arkadaşların görev dağılımından evvel kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında kuruluşundan bu yana GÜDEF’in geçmiş yönetimlerine teşekkür eden Demir “Geçmiş geçmişte kaldı şimdi önümüze bakmalı ve Gümüşhane’nin kısa sürede hak ettiği hizmetler konusunda çalışmalıyız; birazdan görev dağılımında bulunacağımız tüm arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yapacağımızdan şüphemiz yok" dedi.

Kurulduğundan bu yana ne yazık ki Federasyon Merkezi olmayan GÜDEF’imizi söz verdiğimiz gibi dernek merkezine kavuşturmamıza günler kaldı, bundan sonraki ilk toplantımızı on beş güne kadar tadilatı bitecek olan Federasyon Merkezimizde yapacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Her konuyu istişare ederek gündeme alıp çözüm getireceğiz. Her biri bir birinden değerli kıymetli Yönetici arkadaşlarımın görev dağılımı şu şekildedir;

Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:

1

1.Bayram Demir Genel Başkan
2.Hıdır Daştan Genel Başkan Vekili
3.Muhammer Özkan Genel Başkan Vekili
4.Alpay Yazıcı Genel Sekreter

  1. Celal Can Genel Sekreter
    6.Abdullah Ertürk Genel Muhasip
  2. Gürsel Ezber Genel Muhasip
    8.Yaser Sarı Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Sedat İnan, Birol Kaya ( Teşkilat Başkan Yardımcısı )
  3. Birol Boz 1.Bölge Başkanı
    Yücel Bayır ( 1.Bölge Başkan Yardımcısı )
  4. Celal Demir 2.Bölge Başkanı
    Hasan Yılmaz (2.Bölge Başkan Yardımcısı )
  5. Muzaffer Yalçın 3.Bölge Başkanı
    Cemalettin Aslan ( 3.Bölge Başkan Yardımcısı )
  6. Mahi Koç Aile ve Kadından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Sevim Köse ( Aile ve Kadın Başkan Yardımcısı)
  7. Miraç Sünnetçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İdris Soylu (Eğitim Başkan Yardımcısı)
  8. Âdem Sezgin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Mustafa Demir (Siyasi İşler Başkan Yardımcısı)
  9. Necla Gündoğan Sosyal İşlerden ve Sağlık İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Namık Yılmaz ( Sosyal İşler ve Sağlık İşler Başkan Yardımcısı )
  10. Şinasi Ata İdari işler ve Dış İlişkilerden İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Sami Büyükbayraktar ( İdari İşler ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı )
  11. Bayram Erdem ARGE ve Projelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Yavuz Akdemir (ARGE ve Projeler Başkan Yardımcısı )
  12. Ahmet Kaya Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Mehmet Selçuk ( Gençlik ve Spor Başkan Yardımcısı )
  13. Sadık Yazıcı Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Âdem Mutlu (Sivil Toplum Kuruluşları Başkan Yardımcısı )
    20.Bekir Aksu Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Nayir (Kültür ve Sanat Başkan Yardımcısı )

2

  1. Bünyamin Kara Basın Yayından ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
    Ömer Osmanoğlu, Fatih Ay ( Basın Yayın Başkan Yardımcısı )
    22.Sinan Fidan Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Rıdvan Tanış (Üniversitelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı )
  2. Turgay Yalçın Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Yazıcı (Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı )
  3. Turan Nazır İş Dünyasından ve Meslek komitelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Duran ( İş Dünyası ve Meslek Komiteleri Başkan Yardımcısı )
  4. Erdal Dallı Federasyonlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ercan Taş (Federasyonlar Başkan Yardımcısı )
  5. Hikmet Karakuş Protokolden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Kurt (Protokol Başkan Yardımcısı )
  6. Nevzat Akhan İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Macit ( İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı )
  7. M. Fatih Çoban Plan Proğlamadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Fidan (Plan ve Programlama Başkan Yardımcısı )
  8. Mehmet Ali Bayrak Organizasyonlardan ve Etkinliklerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Balyedi ( Organizasyonlar ve Etkinlikler Başkan Yardımcısı )
  9. Turan Alemin Ekonomi Yatırım ve Satın Almadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
  10. Fahrettin Kesler ( Ekonomi ve Satın Alma Başkan Yardımcısı)
  11. Gökhan Tanış Denetleme Kurulu Başkanı Binali Çubukçu (Disiplin Kurulu Başkanı)

Görev dağılımı sırasında her üye kısa bir tanıtım konuşması yaptı. Heyecanları konuşmalarına yansıyan tüm yöneticilerin tanıtımından sonra kapanış konuşmasını yapan Demir; hayırlı uğurlu olması temennisiyle toplantıyı kapattı.

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