İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu'nda (GÜDEF) görev dağılımı

Başkan Demir kurullara seçilen tüm arkadaşların görev dağılımından evvel kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında kuruluşundan bu yana GÜDEF’in geçmiş yönetimlerine teşekkür eden Demir “Geçmiş geçmişte kaldı şimdi önümüze bakmalı ve Gümüşhane’nin kısa sürede hak ettiği hizmetler konusunda çalışmalıyız; birazdan görev dağılımında bulunacağımız tüm arkadaşlarımızla birlikte güzel işler yapacağımızdan şüphemiz yok" dedi.

Kurulduğundan bu yana ne yazık ki Federasyon Merkezi olmayan GÜDEF’imizi söz verdiğimiz gibi dernek merkezine kavuşturmamıza günler kaldı, bundan sonraki ilk toplantımızı on beş güne kadar tadilatı bitecek olan Federasyon Merkezimizde yapacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Her konuyu istişare ederek gündeme alıp çözüm getireceğiz. Her biri bir birinden değerli kıymetli Yönetici arkadaşlarımın görev dağılımı şu şekildedir;

Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:

1.Bayram Demir Genel Başkan

2.Hıdır Daştan Genel Başkan Vekili

3.Muhammer Özkan Genel Başkan Vekili

4.Alpay Yazıcı Genel Sekreter