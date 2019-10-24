İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

\u0130stanbul Havaliman\u0131 giri\u015finde bir minib\u00fcste yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Olay yerine polis arac\u0131 da geldi. \nAlev alev yanan minib\u00fcs kayarak polis arac\u0131na \u00e7arpt\u0131. \n\u0130ki ara\u00e7ta yanarken itfaiyenin m\u00fcdahalesiyle alevler s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc.\n(DHA)\nPARTNERHangisi di\u011ferlerinden farkl\u0131?Turistleri ta\u015f\u0131yan minib\u00fcs, trakt\u00f6rle \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131! Tescilli Kangal k\u00f6pe\u011fi 'Bozo' fuar\u0131n g\u00f6zdesi
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