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İstanbul Havalimanı girişinde korkutan anlar! Yangın polis aracına sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı girişinde bir minibüste çıkan yangın polis aracına da sıçradı.

İstanbul Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi.

Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı.

İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

(DHA)

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polis aracı yangın istanbul havalimanı

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