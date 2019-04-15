HABER

İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:41 | Son Güncelleme

   BÜYÜK taşınmanın ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi.

İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜK taşınmanın ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz otopark hizmeti bugün sona erdi. Yapılan ücretlendirmede 1 saatlik kapalı otopark 21 TL, açık otopark ise 16 TL olarak belirlendi. 29 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda işletmeci firma, 15 Nisan'a kadar yolcuların otopark hizmetlerinden ücretsiz yararlanacağını duyurmuştu. 7 Nisan tarihi itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda otopark hizmeti bugünden itibaren ücretli oldu.

Belirlenen ücret tarifesine göre,

Kapalı Otopark ücret tarifesi

1 saat 21 TL

1-3 saat 25 TL

3-6 saat 39,50 TL

6-12 saat 47 TL

12-24 -saat 63 TL

Abonman aylık 444 TL

Açık otopark

0-1 saat:16 TL

1-3 saat:19 TL

3-6 saat:29 TL

6-12 saat: 32 TL

12-24 saat:44.50 TL

Abonman aylık 332 TL

İstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretliİstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretliİstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretliİstanbul Havalimanı otoparkı artık ücretli

PARTNER Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup... Rus kızları sınırları zorladı! Yarı çıplak soyunup...
Bolvadin’de Roman Kahramanları FestivaliBolvadin’de Roman Kahramanları Festivali
Milli Eğitim Bakanı Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştuMilli Eğitim Bakanı Uluslararası Model İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde konuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

AK Parti'de istifa sonrası hareketlilik

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

'Neyim eksik' dedi yatak fotosu paylaştı

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

Tüm gözler Maltepe'deki sayımlarda! Flaş gelişme...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı! Hemen karşılık verildi

YPG/PKK'dan Afrin'de konuşlu TSK unsurlarına saldırı

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

Kuzey Irak'a hava harekâtı: Hedefler imha edildi

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.