HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyon

İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 10:46 | Son Güncelleme

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyon sonucunda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.Gerçekleştirilen ilk operasyonda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi ile birlikte Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları yapıldı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen üç ayrı operasyon sonucunda, yolcu valizleri içinde 18 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gerçekleştirilen ilk operasyonda, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi ile birlikte Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları yapıldı. Çalışmalar sonucunda, Tahran- İstanbul seferini yapan uçakta seyahat eden yabancı uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle takibe alındı. Uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından uçakta bulunan valizler narkotik dedektör köpeği ile kontrol edildi. Dedektör köpeğin şüpheli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine, yolcu havalimanından çıkış yapacağı sırada durdurularak valizi x-ray taramasından geçirildi. X-ray taramasından geçen valizde şüpheli yoğunluğa rastlanması neticesinde yapılan aramada, giysilerin arasında gizlenmiş vaziyette, 5 adet şeffaf poşet içerisinde madde tespit edildi. Söz konusu maddeden alınan numunenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde Afyon sakızı cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi. Oerasyonda 6 kilogram 215 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Üst üste yapılan ikinci ve üçüncü operasyonlarda ise, yabancı uyruklu yolcunun bagajında 2 kilogram Khat bitkisi, bir başka yabancı uyruklu yolcunun valizinde ise toplam 10 kilogram ağırlığında esrar yakalandı.
Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip... Skandal görüntü! Çocuğun eline tabanca verip...
Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi olduPazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Diğer Haberler
Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu
Milyonlarcası karaya vurdu! Sebebi...
Görenler hayrete düştü! Tehlikeli yolculuk böyle görünülendi
Yer: Tokat! Görenler hayrete düştü
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
Diyarbakır merkezli 11 ilde operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı
Pazarda tanesi 10 TL! Avokado, hırsızların hedefi oldu
Pazarda tanesi 10 TL! Hırsızların hedefi oldu
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.