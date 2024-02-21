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  4. İstanbul için 52 aday yarışacak! 31 Mart'ta çarşaf gibi pusula olacak

İstanbul için 52 aday yarışacak! 31 Mart'ta çarşaf gibi pusula olacak

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.02.2024 09:59 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday listeleri seçim kurullarına teslim edildi. Buna göre İBB için 52 aday seçimde yarışacak.

İstanbul için 52 aday yarışacak! 31 Mart'ta çarşaf gibi pusula olacak

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.

İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:

CHP: Ekrem İmamoğlu

Cumhur İttifakı: Murat Kurum

İYİ Parti: Buğra Kavuncu

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Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın

DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni

Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu

Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner

Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş

Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller

DEVA Partisi: İdris Şahin

Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu

Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan

Bağımsızlardan bazı isimler de şu şekilde:

Taylan Yıldız, Hülya Kavuzlu Karaman, Bilen Akpınar, İshak Akbay.

Yerel Seçim 2024


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