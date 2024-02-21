İstanbul için 52 aday yarışacak! 31 Mart'ta çarşaf gibi pusula olacak

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde gösterecekleri aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.
Buna göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 22 siyasi parti adayı ile 30 bağımsız aday yarışacak.
İstanbul için yarışacak adaylardan bazıları ise şöyle:
CHP: Ekrem İmamoğlu
Cumhur İttifakı: Murat Kurum
İYİ Parti: Buğra Kavuncu
Saadet ve Gelecek Partisi: Birol Aydın
DEM Parti: Meral Danış Beştaş - Murat Çepni
Zafer Partisi: Azmi Karamahmutoğlu
Millet Partisi: Hasan Hüsnü Güner
Liberal Demokrat Parti: Merve Karataş
Memleket Partisi: Berk Hacıgüzeller
DEVA Partisi: İdris Şahin
Adalet Birlik Partisi: Muharrem Mutlu
Vatan Partisi: İbrahim Okan Özkan
Bağımsızlardan bazı isimler de şu şekilde:
Taylan Yıldız, Hülya Kavuzlu Karaman, Bilen Akpınar, İshak Akbay.