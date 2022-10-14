İstanbul için kar yağışı açıklaması! 'Bu kış zor ve yağışlı geçecek' iddiaları gündem yaratmıştı, La Nina'ya dikkat çekerek açıkladı

Havaların soğumasıyla birlikte 'Bu kış nasıl geçecek?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bazı uzman isimler "Bu kış çok soğuk ve kar yağışlı geçecek" iddialarında bulunurken, artan faturalarla birlikte vatandaşlar şimdiden kara karaya düşünmeye başladı. , A Haber'de katıldığı canlı yayında, soruları yanıtlayan meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bu kışın nasıl geçeceği, hava sıcaklıklarının nasıl olacağı ve 'La Nina'nın ne olduğu sorularına cevap verdi. İstanbul için kar yağışı tahmininde de bulunan Tek'in açıklamaları dikkat çekti.

BU KIŞ NASIL OLACAK? İDDİALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ, AÇIKLAMA GELDİ

Bazı tahmin uzmanlarının, "bu kış çok soğuk ve kar yağışlı geçecek" iddialarını değerlendiren Tek, "Normal mevsimsel yapılan iklim tahminleri var. Örneğin Ekim ayı normal seviyenin altında seyrediyor. Ama geneline baktığımızda sıcaklıklar ortalama ve üstünde. Örneğin İstanbul'da ocak ayında sıcaklık ortalama 15 dersek bu sıcaklığın birkaç derece üstüne çıkacak." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul'da kar yağışının olacağını dile getiren Adil Tek, "Ancak bu yağışlar beklenen altında kalacak" dedi.

"LA NİNA NEDİR?" SORUSUNA YANIT

Son günlerde uzmanlarca sıkça dillendirilen La Lina'nın çok önemli bir olay olduğunu ifade eden Tek, "Avustralya ile ABD arasında meydana geliyor. Deniz sıcaklığını değiştiriyor. Deniz suyu sıcaklıkları uzun süre ortalamanın altında kalırsa biz buna La Lina diyoruz. La Lina yağışların artmasına da etki ediyor" ifadelerini kullandı.



