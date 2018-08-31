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İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 10:37 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 15 yıl içinde meydana geleceği ileri sürülen İstanbul depremiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, "Bu konuda yetkin ve uzman biri olarak şunu söyleyebilirim: Marmara, kapalı deniz olmasına rağmen tsunami tehlikesi barındırıyor. Dalga yüksekliği Marmara'da 3 ile 6 metre arasında olabilir." dedi.

İstanbul için korkutan tsunami uyarısı: Dalgaların yüksekliği 6 metre olabilir, Ataköy'e kadar ilerler

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, olası İstanbul depreminin büyük dalgalara neden olabileceğini söyledi.

Sigortacı gazetesinde yer alan habere göre, "Olası İstanbul depremi, büyük ihtimal Marmara Denizi'nde olacak. Tsunami benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi" ifadesini kullanan Ersoy, "Bu konuda yetkin ve uzman biri olarak şunu söyleyebilirim: Marmara, kapalı deniz olmasına rağmen tsunami tehlikesi barındırıyor" diye konuştu.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Dalga yüksekliği Marmara'da 3 ile 6 metre arasında olabilir. Ama bir metrelik bir tsunami dalgasının İstanbul sahillerinden yüz metre içeri girmesi, sahildeki bütün arabaların denize çekilmesi anlamına geliyor. Bu yetmez mi? Mesela Ataköy dümdüz bir yer. Suyun önünde duvar olacak hiçbir şey yok. Tsunami dalgası Ataköy'ün sonuna kadar ilerleyecektir. Binalar sağlam olabilir ama deprem sonrası dışarı çıkmış insanlar sokağa taşan dalgalardan etkilenebilir. Tsunami dalgasıyla insanlar ölebilir."

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