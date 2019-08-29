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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: "Gözümüzün bebeği çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer’de riskli bulunarak tahliye edilen Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu ile ilgili olarak, "İstanbul’da 36 okul binamız için yıkım kararı alındı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı: "Gözümüzün bebeği çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Sarıyer’de riskli bulunarak tahliye edilen Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu ile ilgili olarak, "İstanbul’da 36 okul binamız için yıkım kararı alındı. Gözümüzün bebeği olan çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu. Bu binalar yıkıldıktan sonra alınan destek ve fonlarla birlikte yeni, daha modern binalar yapılacak" dedi.
Sarıyer’de 1995 yılında inşa edilen ve 24 yıldır eğitim ve öğretimin sürdüğü Tuncay Artun İMKB Doğanevler İlkokulu için alınan tahliye kararının ardından sabah saatlerinde okul önünde toplanan öğrenci velileri duruma tepki göstermişti.
İstanbul Valiliği İstanbul Birimi Direktör Yardımcısı Yalçın Kaya ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Leven Yazıcı, Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde konuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Kaya, 1999 depremi sonrası İstanbul’da riskin azaltılmasına yönelik projelerin başlatıldığını hatırlatarak, "O günden bugüne kadar devletimizin desteğiyle 2 milyar euro’ya yakın bir meblağ İstanbul ilindeki deprem risklerinin azaltılması, haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi ve halkın bilinçlendirilmesi konularında çocuklarımızın deprem esnasında ne yapacakları konusunda bilgilendirilmesi hususunda ne yapacaklarına harcandı” dedi.
1999 depremi öncesinde yapılmış bin 164 okul binasının 648 tanesinde güçlendirme çalışması yapıldığını kaydeden Kaya, "316 sahada da mevcut binayı yıkarak yeniden Toplamda 1164 okulumuzdan 964 binanın bir kısmını güçlendirerek, bir kısmını da yıkıp yeniden yaparak halkımızın hizmetine sunduk. Bu projemiz 1.4 milyon öğrenciye hitap eden çok büyük bir proje. Bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte bu kadar büyük bir mevcudun hem hareketi hem eğitimin devam edilmesi koordineli olarak sayın Valimizin de başkanlığında bugüne kadar sorunsuz bir şekilde ilerledi. Bu iş için devletimiz 2.8 milyar TL’yi okullarımızın yıkılması ve güçlendirilmesine harcadı” şeklinde konuştu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise yeni eğitim öğretim hazırlıkları devam ederken okulların teknik değerlendirmelerinin de yapıldığına dikkat çekerek, "Bugün söz konusu 36 binamızda da çok yönlü yapılan teknik değerlendirmeler yeni veriler eşliğinde derinleştirilen analizler, öğrencilerimizin başta olmak üzere can ve mal kaybına neden olmayacak bir şekilde bu binalarımızı kullanan öğrencilerimizi, öğretmenimizi ve tüm personelimizi ve faaliyetlerini yürüttüğümüz halk eğitim merkezlerimiz için istenilen düzeyde daha nitelikli yeni nesil binalar yapılması üzerine bu binalar için yıkım kararı alındı. Bir bölüm binalar için güçlendirme kararı alınıyor ama bu binalarımız ile ilgili ise yıkım kararı alındı. Bu alınan karar doğrultusunda hızla okulların boşaltılması ve yaptığımız planlamalarla ilçe bazlı olarak öğrencilerimizin eğitim ve öğretim görecekleri yeni binalarda mevcut öğretimin daha etkin yürütmek üzere gerekli planlamalar yapıldı. Bu karar öncelikle can ve mal güvenliğinin sağlanması hedefinde alındı. Mutlaka zorlukları olacaktır. İlk başlangıçlarda belli problemlerimiz olacak. Belki ikili eğitim zorunluğu doğduğu için bu zorluk yaşanmış olacak ama öncelik yaptığımız zaman hepimizin içinin rahat edeceği bir şekilde gözümüzün bebeği olan çocuklarımız için bu binaların boşaltılması önem arz ediyordu. İlçe kaymakamlıklarımıza gönderilen yazılarla gerekli yapılan planlamalarla bu binalarımızla ilgili önlemler alındı. Bu binalar yıkıldıktan sonra alınan destek ve fonlarla birlikte valiliğimizin alacağı önlemler ile yeni, daha modern binalar yapılacak” ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı:

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı:

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