İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden koronavirüsü açıklaması

Türkiye’de ilk kez düzenlenen ’Sağlık Çalışanları Kongresi (SAÇAK)’, Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi’nde bulunan bir otelde düzenlendi. Sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alındığı kongre, görüş ve önerilerle hazırlandı.

Kongre hakkında bilgilendirmelerde bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü ve SAÇAK Onursal Başkanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının sorunlarının ilk kez bilimsel bir ortamda tartışıldığı bir kongre olduğunu söyledi. Organizasyonun başarılı olduğunu kaydeden Memişoğlu, “Türkiye’de sağlıkla ilgili dünya çapında hizmet sunan çalışanların kendi dertlerini anlatacağı, daha iyi olması için neler yapılacağı konusundaki bir ortam. Biz de burada olmaktan çok mutluyuz. Bizler, sağlık ihtiyacı olanlar ve sağlığını kaybetmeyenlerin hayatlarındaki, onların devamlılığını sağlayan insanlarız. Kendimizi esasında insanlığa adadık. Sağlıkçılara herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Memişoğlu, sağlıkçıların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutlayarak, görevi başında şehit olan sağlıkçılar için rahmet diledi. 12 Aralık tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüsü (kovid-19) hakkında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı: