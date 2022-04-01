İstanbul imsakiye 2022! İstanbul iftar ve sahur vakti ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbul Ramazan imsakiyesi!

Manevi huzurun yaşandığı Ramazan ayında İstanbul iftar vakti bilgileri aracılığıyla hazırlıklarına başlayacak olan binlerce Müslüman, internet üzerinden İstanbul imsakiye 2022 bilgilerine ulaşmak istiyor. Oruçların açılıp duaların edileceği İstanbul iftar saati sonrasında sahur vakti için bekleyişe geçecek olan binlerce Müslüman, İstanbul sahur ve iftar saatleri imsakiyesi aracılığıyla gece kaçta sahura kalkacaklarını da öğrenmek için hummalı bir araştırmanın içine girdi. İşte, İstanbul’da iftar saatleri ve Ramazan imsakiyesi bilgilerine dair merak edilen soruların detaylı cevapları!

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ VE İFTAR SAHUR SAATLERİ 2022

İstanbul’da 2 Nisan'da iftar 19.36'da sahur ise 05:12'de gerçekleşecek. Diğer günlerin imsakiye bilgileri ise şu şekildedir;

İSTANBUL İMSAK(SAHUR) VE AKŞAM(İFTAR) VAKİTLERİ