HABER

İSTANBUL - İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ:  (ISPANAĞA KARIŞAN YABANCI OTLAR) HASTANELERE TOPLAMDA 108 KİŞİ BAŞVURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:32 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanağa karışan yabancı otlardan zehirlenme nedeniyle hastanelere toplamda 108 kişinin başvurduğunu açıkladı.

İstanbul DHA - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, ıspanağa karışan yabancı otlardan zehirlenme nedeniyle hastanelere toplamda 108 kişinin başvurduğunu açıkladı.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "4 Kasım 2019 tarihi itibari ile sağlık tesislerimize; atropin ve scopalamin içeren yabancı otların tüketimi sebebiyle oluşan rahatsızlıklara istinaden toplamda 108 kişi başvurmuştur. Bu kişiler, uzman sağlık personellerimizce değerlendirilip gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak 80’i taburcu edilmiş olup 28’i ise gözlem altındadır" denildi.
Açıklamada, "Bu otların tüketiminin klinik bulguları; görme bulanıklığı, cilt kuruluğu, taşikardi, kabızlık ve bazen hipertansiyon belirtileri şeklinde görülebilmektedir. Şu an itibari ile hastalarımızın herhangi bir hayati tehlikesi söz konusu değildir.
Ayrıca, sosyal medya üzerinden kaynağı belli olmayan birçok paylaşım yapılmış olup, resmi makamlar tarafından doğrulanmadıkça hiçbir bilgiyi dikkate almayınız" ifadeleri yer aldı.

Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti Giden hayran kalıyor! O kentin saklı cenneti
Ünlü tiyatro oyuncusu, 15 yıldır boş olan ahırı tiyatro atölyesine dönüştürdüÜnlü tiyatro oyuncusu, 15 yıldır boş olan ahırı tiyatro atölyesine dönüştürdü
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklamasıİstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

Kalça dansı eleştirilince... 'Yüksek lisans...'

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

Beşiktaş'ta terör estirmişti! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Eş zamanlı harekete geçildi! Çok çarpıcı sonuçlar

Son dakika! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'dergahta etkinlik' açıklaması!

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Ispanakta zehirleyen otun sırrı ortaya çıktı

Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

Gözler İzmir'e çevrilmişti! Zehirli ota rastlanmadı

Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber... 1 askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.