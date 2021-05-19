HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da sahilde yürüyüp Uludağ'ı seyrettiler

İstanbul'da sahilde yürüyüp Uludağ'ı seyrettiler

19.05.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde havanın temizlenmesiyle Uludağ’ın eteklerindeki karlar, İstanbul sahillerinden yine görüldü.

Uludağ, bu sabah İstanbul sahillerinden tekrar görüldü. Pendik, Kartal ve Maltepe sahilinde

"BU KADAR NET GÖRMÜYORDUM"

yürüyüş ya da spor yapanlar vatandaşlar da manzaranın tadını çıkardı. Sahilde spor yapan Emrah Güneşer, “Daha önce bu kadar net görmüyordum. Bir hayli beyazlık var. Hatta yaz ayında bu kadar kar olması enteresan diye düşündüm. Temiz havadan olabilir" dedi.

Kartal sahilinde yürüyüş yapan Aykut Cankat da “Bugün dikkatimi netlik çekti. Daha önce görülmeyen bir netlik var, dağlar görünüyor. Gerçekten çok keyifli bir görüntü. Doğa da kendini yeniledi tabi kapanmadan dolayı. Bu görüntüleri görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sahilde yürüyüş yapan Ali Eraslan ise, “Her zaman böyle görüntü olmuyor. Bugün hava berrak. Güneş bu kadar açıksa, hava da temizse karşıları görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Zonguldak Valisi'nden tedirgin eden açıklama: Rakamlarımız ülke ortalamasından yüksekZonguldak Valisi'nden tedirgin eden açıklama: Rakamlarımız ülke ortalamasından yüksek
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.