HABER

 İSTANBUL- KADIKÖY'DE 100 KADIN, 100 KADIN CİNAYETİNİ ANLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:42 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Kadıköy İskelesi'nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikâyesini anlatarak 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlattı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Kadıköy İskelesi'nde toplanan kadınlar, öldürülen 100 kadının hikâyesini anlatarak 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlattı.
Kadıköy Eminönü İskelesi'nde toplanan Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi 100 kadın 'Kadın Cinayetlerini Acil Önle' kampanyasını başlatarak bugüne kadar öldürülen 100 ayrı kadının hikâyesini anlattı. Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu üyesi bir kadın, “Hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Kampanyamızı başlatırken burada sizlere 100 kadının hikâyesini paylaşacağız" dedi
Platform üyeleri; işlenen kadın cinayetlerini, ellerindeki siyah kâğıtların arkasında bulunan kadınların isimlerini okuyarak anlattı.
Platform üyeleri kampanyalarını 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'ne kadar sürdüreceklerini bildirdi.

Görüntü Dökümü
-----------
-Kadıköy iskelesinde toplanan platform üyeleri
-Platform üyelerinin ellerindeki kağıtlarla slogan atması
-Grup üyesinin konuşması
-Platform üyelerini izleyen kalabalık
-Platform üyeleri ile röp
-Üyelerin kadın cinayetlerini anlatması

Depremin ardından tedirgin eden görüntü!Depremin ardından tedirgin eden görüntü!
Çocukları hem tarım hem bilimle buluşturan festivalÇocukları hem tarım hem bilimle buluşturan festival
Derbi öncesi stat çevresinde "korsan satış" hareketliliğiDerbi öncesi stat çevresinde "korsan satış" hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Kiracı eve 40 arkadaşıyla gelip zarar verdi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

Sevilen dizinin fişi çekildi! Star TV iddialı yapıma acımadı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

İğrenç olay! Zorla öptü, elle taciz etti...

Elazığ'da 3.3 şiddetinde deprem!

Bir deprem de Elazığ'da!

Son dakika: İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

İstanbul'da 18 adrese baskın! Gözaltına alındılar

Artvin'de sel ve toprak kayması! Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlar

İstanbul depremiyle ilgili bir açıklama da ODTÜ'den

ODTÜ'den İstanbul açıklaması: 7'den büyük bir deprem...

Son dakika! İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İmar barışına uymayan 21 bin kaçak yapı yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.