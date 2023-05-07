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İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ: 7 Mayıs 2023 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? Büyük İstanbul Mitingi öncesi alternatif güzergahlar!

07.05.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kapalı olan yollar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı AK Parti Büyük İstanbul Mitingi öncesi merak konusu oldu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek mitinge ilişkin açıklamada bulunuldu. Peki, 7 Mayıs 2023 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte Büyük İstanbul Mitingi öncesi İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

İSTANBUL KAPALI YOLLAR LİSTESİ: 7 Mayıs 2023 İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? Büyük İstanbul Mitingi öncesi alternatif güzergahlar!

İstanbul'da kapalı olan yollar merak konusu oldu. Birçok kişi 7 Mayıs 2023 Pazar günü arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılış programı nedeniyle saat 07.00 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı. İşte Büyük İstanbul Mitingi öncesi İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar...

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, trafik akışının aksamaması için saat 07.00 itibarıyla, Yeni Havalimanı Caddesi sahil istikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Yeni Havalimanı Caddesi Sahil İstikameti İstanbul Fuar Merkezi-Dünya Ticaret Merkezi ayrımı, Atatürk Havalimanı Yolu Ahtapot Kavşak Alt Geçidi VIP ayrımları-C kapısı ayrımlarından itibaren THY Kargo Terminali arası iki yönlü olarak, Atatürk Havalimanı B kapısı giriş çıkışları, Bakırköy Mimar Basri Mete Sokağı ile Metro İstasyon Sokağı Kavşağından Yeni Havalimanı Caddesi'ne bağlanan tali yol iki yönlü olarak, Yeni Havalimanı Caddesi Gümrük Köprüsü girişleri trafiğe kapatılacak.

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BÜYÜK İSTANBUL MİTİNGİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, programa katılacaklar, Basın Ekspres ve benzeri güzergahlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergah olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanabilecek.

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ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Basın Ekspres ve benzeri güzergâhlar fazla yoğun olacağından Atatürk Havalimanı'na gidiş istikametleri yerine alternatif güzergâh olarak Yeni Havalimanı Caddesi'ni kullanılabilecek.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir, nerede? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne nasıl gidilir, nerede? AK Parti Büyük İstanbul Mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde!

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