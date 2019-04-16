İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bir köylü çocuğu belli bir yerlere gelebiliyor. Bu imkanımız var. Kaldı ki siz dünyanın en güzide şehri, en güzel şehri, iki kıtayı birleştiren bir şehir olan Osmanlı'nın başkentliğini en uzun süre yapmış olan şehri İstanbul'un en güzel mekanlarının birinde eğitim görüyorsunuz. Ne mutlu sizlere." dedi.

Erdöl, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen İstanbul Kariyer ve Mesleki Tanıtım Fuarı'nda, birçok şeyin hayal etmekle başladığını ve hayallerin büyük olması gerektiğini söyledi.

Köyünde Osmanlı'dan kalma eski bir medrese olduğunu ve medresede tecvid, kıraat okuduğuna değinen Erdöl, köyden şehir merkezine ya bir kamyon kasasında ya da yürüyerek gidildiğini belirtti.

Bu şartlar altında tıp ilmini okumak için dua ettiğini anlatan Erdöl, aile, sülale, köyü ve çevresinde, ilk tıp eğitimi alan kişi olduğunu dile getirdi.