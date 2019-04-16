İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bir köylü çocuğu belli bir yerlere gelebiliyor. Bu imkanımız var. Kaldı ki siz dünyanın en güzide şehri, en güzel şehri, iki kıtayı birleştiren bir şehir olan Osmanlı'nın başkentliğini en uzun süre yapmış olan şehri İstanbul'un en güzel mekanlarının birinde eğitim görüyorsunuz. Ne mutlu sizlere." dedi.
Erdöl, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen İstanbul Kariyer ve Mesleki Tanıtım Fuarı'nda, birçok şeyin hayal etmekle başladığını ve hayallerin büyük olması gerektiğini söyledi.
Köyünde Osmanlı'dan kalma eski bir medrese olduğunu ve medresede tecvid, kıraat okuduğuna değinen Erdöl, köyden şehir merkezine ya bir kamyon kasasında ya da yürüyerek gidildiğini belirtti.
Bu şartlar altında tıp ilmini okumak için dua ettiğini anlatan Erdöl, aile, sülale, köyü ve çevresinde, ilk tıp eğitimi alan kişi olduğunu dile getirdi.
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlığı alanında eğitimler gördüğünü ve profesör olduğunu belirten Erdöl, şöyle devam etti:
"Allah'a hamdolsun hayat boyunca ummadığım çok ama çok şeyler kazandım. 61 yaşındayım. 50 yıl içerisinde ülkemizin geldiği yeri işaret etmek için söylüyorum. Bir köylü çocuğu, belli yerlere gelebiliyor. Bu imkanımız var. Kaldı ki siz dünyanın en güzide şehri, en güzel şehri, iki kıtayı birleştiren bir şehir olan Osmanlı'nın başkentliğini en uzun süre yapmış olan şehri İstanbul'un, en güzel mekanlarının birinde eğitim görüyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Dolayısıyla siz bu imkanı, bu duyguyu, benim gibi yaşayamazsınız. Yani imkanınız çok. Biz yokluk içinde okuduk. Kışın (okulda) soğukta yakacağımız sobanın odunlarını biz köyden sırtımızda götürürdük. Siz bu dönemin kıymetini bilin. Dolayısıyla zorluk içerisinde azmedince olabilecek olan şeyleri tahayyül etmeye gayret edin."
Erdöl, öğrencilerin, imam hatip mezunu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nerelere ulaştığını gördüğü için şanslı olduğunu kaydetti.
- "Buradaki Hasan'ın rakibi Hasan değil, Hans"
İslam tarihi yazarı Mustafa Asım Köksal ile yaşadığı bir diyaloğu aktaran Erdöl, "Hocam, nasılsınız, dedim. 90 küsur yaşlarında o zaman. 'Evladım bu sıra biraz rahatsızım, pek çalışamıyorum ancak günde 10-12 saat çalışabiliyorum.' dedi. 'Hocam gençliğinizde ne kadar çalışırdınız? dedim. '17-18 saatten az olmazdı.' dedi. Mustafa Asım Köksallar, Fuat Sezginler kolay yetişmiyor. Onun için çok çalışmamız lazım. Hep şunu düşünün buradaki Hasan'ın rakibi Hasan değil, Hans. Batılılarla muasır medeniyetin üzerine çıkabilmek için var gücümüzle mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.
Geçmişten bağı koparmamak, geçmişle birlikte geleceğe yürümek gerektiğini ifade eden Erdöl, "Kariyer planlamanızda hangi mesleği seçerseniz seçin, mutlaka bir spor dalıyla profesyonel değil ama amatörce ilgilenin. Spordan kopmayın. Bir müzik enstrümanını, aletini mutlaka icra etmeyi öğrenin ama en az iki lisan bilmeniz lazım. Bu sizin hayat prensibiniz olsun." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden insanları, Allah'ı, Peygamberi, hayvanları, taşı ve toprağı sevmelerini isteyen Erdöl, sevmeden hiçbir mesleğin hakkıyla başarılamayacağını ve hayat çizgisini şekillendirecek olanın sevgi olduğunun altını çizdi.
Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dr. Yunus Kurtuluş ise meslek edinmenin ve kariyer sahibi olmanın güç ve önemli olduğunu söyledi.
Programın, gençlerin hayallerine kavuşmalarını sağlamak, gelecek kaygılarını ve kararsızlıklarını hafifletmek adına yapıldığını aktaran Kurtuluş, "Gençlerimizin doğru kararlar verebilmelerini desteklemek ve zorlu yolculuklarında seçenekleri ile tanışabilmeleri için fuarda birçok üniversitemizi bir araya getirdik. İsteğimiz gençlerimizin sadece eğitimlerine devam etmeleri değil, onların severek yapacakları meslekleri seçmelerine yardımcı olabilmek, kendilerine en uygun kariyer planlamalarını yapabilmelerine destek olabilmektir." ifadesini kullandı.
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