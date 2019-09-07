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 İSTANBUL -  KAZADA ŞEHİT OLAN UZMAN JANDARMA YENİER İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:40 | Son Güncelleme

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA İstanbul Havalimanı yolunda,  TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA
İstanbul Havalimanı yolunda, TIR'a motosikletiyle arkadan çarparak şehit olan Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in cenazesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Adana'ya gönderildi.
İstanbul Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken sürücüsünün hatalı sollama yaptığı öne sürülen TIR'a arkadan çarptı. Arnavutköy Devlet Hastanesine ağır yaralı olarak kaldırılan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında bu sabah askeri tören düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, şehidin eşi Fatma Yenier, ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Köroğlu, "Kendisine tevdi edilen emniyet ve asayiş görevini icra ederken elim bir olay neticesinde şehitlik mertebesine ulaşan muazzez şehidimiz Uzman Jandarma Dört Kademeli Ali Cenk Yenier'i edebi yolculuğuna uğurlamak, O'na son görevimizi ifa etmek üzere bir araya geldik. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Bugün bu bayrak özgürce dalgalanıyorsa, vatan dediğimiz bu topraklarda insan olmanın onuruyla yaşıyorsak, bunları aziz şehitlerimize borçluyuz" dedi. Törenin ardından, Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier'in Türk Bayrağına sarılı tabutu memleketi Adana'ya götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Yenier, bugün, Yüreğir Asri Mezarlığı Şehitlik kısmında toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Törenden görüntüler
-Köroğlu'nun açıklaması
-Detaylar

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