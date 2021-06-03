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İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı

03.06.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Hanife Öztürk Akkartal atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal atandı.

PROF. DR. HANİFE ÖZTÜRK AKKARTAL KİMDİR?

1964 yılında Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğdu. 1970-1978 yıllarında ilk ve ortaokulu Çan/Çanakkale’de okudu. 1981 yılında Biga Ticaret Lisesi’nden birincilikle mezun oldu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında mezun oldu ve Ticaret Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

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Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladıktan sonra, 1989-1991 yıllarında DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) burslusu; 2005-2006 yıllarında Alexander von Humboldt burslusu olarak Almanya’da akademik çalışmalarda bulundu.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam eden Akkartal, aynı zamanda İstanbul Barosu ve Köln Barosu’nda kayıtlı avukat olup; ulusal ve uluslararası uyuşmazlıklarda hakem ve bilirkişi olarak görev almaktadır.

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resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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