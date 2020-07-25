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İstanbul Maltepe’de ihbara giden polislere ateş açıldı: Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 00:08 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir kafede silahlı şahıs ihbarına giden polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istediği sırada kafedeki silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı olayla ilgili 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul Maltepe’de ihbara giden polislere ateş açıldı: Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe’de Aydınevler Mahallesinde Adil Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

POLİS EKİPLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Kafede oturan müşterilerden birisinin başka masada oturan bir grupta silah görmesi sonucu 155 polis hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı gruba müdahale etmek istediği sırada, karşı grup silahlarını çakarak polis ekiplerine ateş açtı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine takviye olarak polis özel hareket ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş çalışması sonucu silahlı 10 kişi gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Daha sonra kafeye araçlarıyla gelen silahlı grubun araçları çekiciler ile çekildi. Olayla ilgili ölen yaralanan olmazken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)

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