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İSTANBUL MARATONU'NA YABANCI İLGİSİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Haber- kamera Serhan TÜRK  İstanbul, DHA   İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'na yabancı sporcular da ilgi gösterdi.

Haber- kamera Serhan TÜRK İstanbul, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'na yabancı sporcular da ilgi gösterdi. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K Maraton, 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuldu. 2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Altın Kategori kapsamına alınan İstanbul Maratonu'nda bu yıl 30 bini çipli olmak üzere 130 bine yakın sporcu katılım gösterdi. 30 bin çipli sporcudan 3 bin 500'ü ise yabancı sporculardan oluştu. Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu için ABD'nin Houston kentinden İstanbul'a gelen Meksikalı atlet Jaime Altamirano da 27'nci maratonuna katılmış oldu. İstanbul'a maraton sayesinde ilk kez gelen Jaime Altamirano, Çok fazla yokuş vardı ama güzel bir yarıştı. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkes İstanbul Maratonu'nu denemeli. Zor bir maraton ama herkese tavsiye ederim" dedi. Altamirano daha sonra sevgilisi Gülüzar Kara ile Meksika ve Türk Bayrağı açarak poz verdi.

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