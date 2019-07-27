İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL,(DHA)-İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 64 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 44'ünün aktif görev yapan polis olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü /Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 30 ilde 44'ü aktif polis olmak üzere toplam 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 30 ilde 75 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 44'ünün aktif görev yapan polis olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin belirlenen adreslerdeki arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

