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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Mesajlaşma programını kullandığı tespit edilince harekete geçildi

28.11.2023 11:40 | Son Güncelleme:
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FETÖ'ye yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Ekipler İstanbul merkezli 4 ilde operasyonun düğmesine bastı. Örgütün güncel hücre yapılanmasında faaliyet gösteren 10 kişiden 6'sı yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu! Mesajlaşma programını kullandığı tespit edilince harekete geçildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir FETÖ zanlısının yakalandığı ikametinde ele geçirilen dijital materyaller incelendi.

Zanlının, örgüt üyelerinin kullandığı mesajlaşma programını kullandığını tespit eden ekipler, bu program üzerinde yaptığı çalışmada örgüt içerisinde güncel faaliyetlerde bulunan 8 şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Çalışmalar kapsamında, farklı soruşturmalarda hakkında örgütün sözde bölge talebe sorumlusu olduğuna dair 2 farklı ifade olan, kripto haberleşme programı "ByLock" kullanan ve örgüt mensuplarına yardım etmek için para transferi yapan 2 zanlı da tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından İstanbul merkezli 4 ilde belirlenen 14 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılardan 2'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığını tespit eden ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö operasyon
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