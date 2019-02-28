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İstanbul merkezli 4 ilde terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:40 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK adına faaliyette bulundukları ve eylemlerde yer aldıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına faaliyette bulunduğu iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu ve çeşitli eylemler içerisinde yer aldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul, Mardin, Muş ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
PKK terör

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