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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı

26.01.2021 10:42 | Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda aranan 36 şüpheliden 25’nin yakalandığı bildirildi.İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’PDY’ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla aranan 36 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis’te eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda aranan 36 şüpheliden 25’nin yakalandığı bildirildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’PDY’ye finansal destek sağladıkları iddiasıyla aranan 36 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bitlis’te eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardında erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda 25 FETÖ üyesinin yakalandığı duyuruldu. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 25 şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, 3 şüphelinin yurt dışına firar ettiği kaydedildi. Geri kalan 8 FETÖ üyesinin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.
Yakalanan 25 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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