HABER

İstanbul merkezli 5 ilde kaçakçılık operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, gümrük kapılarında kaçakçılık yapan şahıslara yönelik 5 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda kaçak yollarla yurda sokulan 430 kilo altın ele geçirdi. Operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

35 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 5 aydır süren takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2’si gümrük memuru olmak üzere 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 356 kilo 300 gram altın zincir, 58 kilo 36 gram altın kolye, 13 kilo 623 gram altın yüzük, 110 gram altın, 50 adet çeyrek altın, 30 adet yarım altın, 20 adet tam altın, çok sayıda ziynet eşyasının yanı sıra 81 bin 46 adet sigara ve 6 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şahıslardan 20’si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen 15 şahıstan 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 gümrük memurunun da aralarında bulunduğu 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olaya ilişkin 14 şüpheli ise aranıyor.

Kaynak: İHA

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Amasra'da hortumAmasra'da hortum
Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca! Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul altın kaçakçılık operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kan donduran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.