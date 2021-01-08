İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde, sahte altın imalatı yapan 8 atölye ve 130 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler 6 ay süren çalışmaların ardından 103 kişiyi takibe aldı. Sabahın erken saatlerinde Fatih Gedikpaşa'da bulunan bir atölyeye giren ekipler, burada çok sayıda sahte altın ele geçirdi. Ayrıca ekipler sahte altın yapımında kullanılan makine ve malzemelere el koydu. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

YAKALANMA ANI CANLI YAYINA YANSIDI

İstanbul'daki operasyonda polisin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kaçmaya çalışan şahsın yakalanma anı da canlı yayına yansıdı. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, canlı yayında olaya ilişkin bilgiler verirken, kaçmaya çalışan şahsın yakalanıp getirilmesi televizyonlara yansıdı.





