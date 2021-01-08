HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı

08.01.2021 09:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın üretilen imalathanelere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte altın ele geçirilirken birçok kişi de gözaltına alındı. Öte yandan operasyon sırasında kaçan bir kişinin yakalanıp getirilme anı ise canlı yayına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 8 ilde, sahte altın imalatı yapan 8 atölye ve 130 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler 6 ay süren çalışmaların ardından 103 kişiyi takibe aldı. Sabahın erken saatlerinde Fatih Gedikpaşa'da bulunan bir atölyeye giren ekipler, burada çok sayıda sahte altın ele geçirdi. Ayrıca ekipler sahte altın yapımında kullanılan makine ve malzemelere el koydu. Yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

YAKALANMA ANI CANLI YAYINA YANSIDI

İstanbul'daki operasyonda polisin olay yerindeki çalışmaları sürerken, kaçmaya çalışan şahsın yakalanma anı da canlı yayına yansıdı. CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, canlı yayında olaya ilişkin bilgiler verirken, kaçmaya çalışan şahsın yakalanıp getirilmesi televizyonlara yansıdı.

dhfgjgh

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
8 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!8 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Digitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresiDigitürk müşteri hizmetleri, direkt bağlanma, iletişim adresi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Bakan Koca: COVAX’ta yer almamamızın Berat Albayrak'la ilgisi yok

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin!

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Elektrik kesintisi listesi 8 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

8 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İstanbul'da feci kaza! E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

Bilim Kurulu üyesinden kritik süreç açıklaması: 10 günün sonunda yaşanıyor

Bilim Kurulu üyesinden kritik süreç açıklaması: 10 günün sonunda yaşanıyor

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 7 Ocak 2021!

Çekiliş sonuçları belli oldu! 27 milyon TL'yi aşan ikramiye!

Tunceli'den sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat (8 Ocak İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.