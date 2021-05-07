İstanbul merkezli lüks araç operasyonu! 24 otomobil, milyonlarca lira zarar

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinesinde harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından ‘turistik kolaylıklar’ kapsamında yurda sokulan lüks otomobillerin Türkiye piyasasında satıldığı bilgisi üzerine geniş çaplı inceleme başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ ve Samsun’da 28 Nisan’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında VIP minibüs ve ciplerin de olduğu 24 lüks otomobil ele geçirildi. Araçların 15’i İstanbul’da, 2’si Samsun’da, 2’si İzmir’de, 2’si Kayseri’de, birer tanesi Kahramanmaraş, Mardin, Tekirdağ’da ele geçirildi.

Şüphelilerin, turistlere tanınan kolaylıkları fırsata çevirerek Türkiye’ getirilen otomobillerin, kişi ya da firmalar tarafında araçlara ait sahte fatura şehadetname veya ÖTV belgesi noterden tescil işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi. İlk tescil belgesi için ‘sahte trafik şahadetnamesi’ düzenlemek suretiyle aracın alıcısına bu evrakları ibraz ederek orijinal belge gibi noterlere müracaatını sağlayan şüphelilerin, yurt içinde yasal olarak kayıtlı olan, kayıtlarında çok sayıda ‘haciz’ ve ‘yakalama şerhi’ bulunan otomobillerin şasi numaralarında bir ya da birden fazla değişiklik yaparak 27 milyon lira vergi kaçırdıkları belirlendi. Sahte şahadetname ve evrak üzerinde değiştirilmiş şasi numarası ile ilk tescil işlemini ÖTV’siz yaptırdıkları ve noterden ‘yeni bir otomobilmiş’ gibi yeni plaka ve tescil numarası alındığı ortaya çıktı.