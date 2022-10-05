İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün Bakırköy başta olmak üzere bir çok yerde piyasaya sahte para sürdüğü ve silah ticareti yaparak haksız gelir elde ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin, borçlu ve gasbetmek istedikleri kişileri örgüte üye kadınları kullanarak tuzağa düşürdükleri, örgütün gücünden yararlanarak kumar ve tefe borcu olan kişilerin ve ailelerinin evlerine, iş yerlerine giderek ölümle tehdit ettikleri, kendilerinden şikayetçi olan kişilerin ailelerini arayarak ölüm tehdidinde bulundukları ve husumetlilerinin iş yerlerinin kurşunlatılması gibi 16 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Suç örgütü elebaşı T.İ, örgütle iltisaklı C.İ, M.İ, ve A.İ. ile 13 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 100 dolar ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü elebaşı T.İ. ile C.İ, M.İ, ve A.İ'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adliyedeki işlemlerin ardından, 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

