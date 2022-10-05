HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

05.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul ve Diyarbakır'da suç örgütüne yönelik operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün Bakırköy başta olmak üzere bir çok yerde piyasaya sahte para sürdüğü ve silah ticareti yaparak haksız gelir elde ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin, borçlu ve gasbetmek istedikleri kişileri örgüte üye kadınları kullanarak tuzağa düşürdükleri, örgütün gücünden yararlanarak kumar ve tefe borcu olan kişilerin ve ailelerinin evlerine, iş yerlerine giderek ölümle tehdit ettikleri, kendilerinden şikayetçi olan kişilerin ailelerini arayarak ölüm tehdidinde bulundukları ve husumetlilerinin iş yerlerinin kurşunlatılması gibi 16 eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Suç örgütü elebaşı T.İ, örgütle iltisaklı C.İ, M.İ, ve A.İ. ile 13 şüphelinin adreslerini belirleyen ekipler İstanbul ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 100 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 3 bin 100 dolar ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen suç örgütü elebaşı T.İ. ile C.İ, M.İ, ve A.İ'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 2'si adliyedeki işlemlerin ardından, 3'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Keşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımıKeşan'da nikah şekeri yerine kedi ve köpeklere mama dağıtımı
Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."
Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
İstanbul operasyon

En Çok Okunan Haberler

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Su ararken bulmuştu! Teklif yağan tarlanın sahibi konuştu

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Erdoğan bugün ne açıklayacak? Kulis bilgileri sızdı...

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Kasırgada evi ve arabası sular altında kaldı! Korkunç olaydan kaçıp...

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

İlginizi Çekebilir

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.