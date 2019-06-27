HABER

 İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN SERİN VE YAĞIŞLI HAVA UYARISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 12:42 | Son Güncelleme

- DOĞU KARADENİZ'DE "ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ" BEKLENİYOR İstanbul DHA - METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda yurt genelinde hava sıcaklığının 3-7 derece düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi.

- DOĞU KARADENİZ'DE "ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ" BEKLENİYOR

İstanbul DHA - METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda yurt genelinde hava sıcaklığının 3-7 derece düşeceği ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Hafta sonu Doğu Karadeniz'de çok kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'nin cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. 28 Haziran Cuma günü Trakya, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor" denildi.

DOĞU KARADENİZ'E DİKKAT
Meteoroloji hafta sonu ise hava durumu şöyle açıkladı:
Cumartesi ve pazar günleri de Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların Batı Karadeniz (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyı kesimi), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Samsun'un doğusu ile Ordu'da kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Doğu Karadeniz kıyı illerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı (100-200 kg/metrekare arasında) tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyı illerinde şiddetli yağışların meydana getirebileceği ani sel, su baskınları ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına, Pazar ve Pazartesi günleri ise ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklıklarının 2 Temmuz Salı gününden itibaren tekrar yükselmesi beklenmektedir.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Doğu'nun Efes'i; DaraDoğu'nun Efes'i; Dara
İncir ihracatçısından jeotermale denetim talebiİncir ihracatçısından jeotermale denetim talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Dünyayı sarsan fotoğraf sonrası flaş tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Acı haber gece yarısı geldi! Uzman çavuşun feci ölümü!

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’da teröristlerin itiraflarının ardından PKK'ya ait depo bulundu

Giresun’da teröristlerin itiraflarından sonra bulundu!

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını hedef aldı

AK Partili isimden yeni yargı paketi yorumu: İfade özgürlüğü noktasında ciddi rahatlama sağlayacağız

Yeni yargı paketi yolda! Dikkat çeken ifade özgürlüğü ayrtıntısı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Yasa dışı bahis çetesine operasyon: 34 gözaltı

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

Sokak ortasında pompalıyla dehşet saçmıştı! Cezası belli oldu

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

700 yıllık bastonlara, Ortadoğu ülkelerinden rağbet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.