İstanbul Milletvekili Arkaz'ın MHP'ye katılması

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır." ifadesini kullanmış ve Arkaz'ı partisine davet etmişti.
Arkaz da bu daveti kabul edip MHP'ye katıldı.
Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükselirken, İYİ Parti'nin sandalye sayısı 41'e düştü.
Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...
İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın
Korkutan iddia: Tesadüfen nükleer savaş başlayabilir
İngiltere'de Türk Lirası'na artan talebin karşılanmasında zorluk yaşanıyor
ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı
Başka yerde aramayın! Bu insanları sadece Asya'da görebilirsiniz
Yok böyle gelenek! Bu kabilede kadınlarla beraber olabilmek için...
Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo
Maganda kurşunuyla başından yaralanan Furkan'dan acı haber geldi
Korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var!
Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim American Federal Bankası'nı hackledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum