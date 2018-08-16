HABER

İstanbul Milletvekili Arkaz'ın MHP'ye katılması

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 10:34 | Son Güncelleme

MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükseldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır." ifadesini kullanmış ve Arkaz'ı partisine davet etmişti.

Arkaz da bu daveti kabul edip MHP'ye katıldı.

Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükselirken, İYİ Parti'nin sandalye sayısı 41'e düştü.

PARTNERBabamın eli ağırdırBabamın eli ağırdır
Ümraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandıÜmraniye'de park halindeki minibüs alev alev yandı
MHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifiMHP'li Aycan'dan aşı karşıtlığının önlenmesi için kanun teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HAYATİ ARKAZ Katılım TBMM

En Çok Okunan Haberler

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

CHP'de muhalif 7 isim için ihraç talebi!

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

ABD'li Papaz Brunson iade edilmeli mi edilmemeli mi? Anketin sonucunu açıkladı

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

Erdoğan ile Katar Emiri'nin çalışma yemeğinde dikkat çeken tablo

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum istifa etti!

Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan'dan kritik görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.