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İSTANBUL - ÖLDÜRÜLEN DOKTORUN CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA- SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı.

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA- SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı.
Edinilen bilgiye göre Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında "az çalışma" tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter, yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi'ne götürüldü. 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Öte yandan öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazenin çıkarılması
-Yakınları
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-Olay yeri
-Olayda kullanılan bıçak
-Ölen doktorun fotoğrafı
-Detaylar

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