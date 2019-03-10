İstanbul Rumeli Üniversitesi TEMA ile birlikte baharın gelişini kutladı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri, TEMA vakfıyla birlikte 3. cemrenin toprağa düşmesini ve baharın gelişini kutladı. Fikriye Balcı Kampüsü ve Silivri Yerleşkelerine bin adetten fazla meşe palamudu ekerek bahara merhaba diyen öğrenciler TEMA’lı miniklerle birlikte gün boyu düzenlenen eğlencelerde keyifli dakikalar geçirdi.

2018-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu'na göre KPSS’de Trakya birincisi olan, çevre dostu üniversite olarak da bilinen İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri, baharın gelişini ve 3. cemrenin toprağa düşmesini kutladı. TEMA vakfının katkılarıyla gerçekleşen kutlamada bin adetten fazla meşe palamudu İstanbul Rumeli Üniversitesi Silivri Yerleşkesi ve Fikriye Balcı Kampüsüne ekildi.

30 yıldır ağaçlandırılma çalışmaları devam eden ve bünyesindeki 45 bin ağaçla bir orman havasında olan İstanbul Rumeli Üniversitesi Fikriye Balcı Kampüsü ve Silivri Yerleşkesine dikilen meşe palamutlarından sonra öğrenciler, TEMA’nın minik üyeleriyle birlikte şarkılar söyleyip, dans ederek toprağa cemrenin düşmesi ve baharın gelişini kutladı.



