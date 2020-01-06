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  4. İstanbul Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

İstanbul Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan yağış, Sarıyer'de yollarda su birikintileri oluşturtu.

Rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi.

(DHA)

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