İstanbul Sarıyer'de aşırı yağış nedeniyle yollar göle döndü

\u0130stanbul'da kent genelinde etkili olan ya\u011f\u0131\u015f, Sar\u0131yer'de yollarda su birikintileri olu\u015fturtu.\nR\u00f6garlar\u0131n ta\u015fmas\u0131 sonucu g\u00f6le d\u00f6nen yollarda s\u00fcr\u00fcc\u00fcler zor anlar ya\u015fad\u0131. \nBelediye ekipleri taraf\u0131ndan r\u00f6gar kapaklar\u0131 a\u00e7\u0131larak su tahliye edildi.\n(DHA)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u00dcnl\u00fc modelden \u015fok itiraf: 10 y\u0131l \u00f6nce...Kamyonet kaygan yolda devrildiMahallenin kedileri ona emanet
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