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İstanbul seçim sonuçları: Fatih ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 14:00 | Son Güncelleme

Yinelenen İstanbul seçiminin sonuçları için Fatih ilçesinde sandık başına gidildi. Bu İstanbul seçimi Türkiye’nin seçim tarihindeki en tartışmalısı ve sonucu en çok merak edileni olarak tarihe geçecek. Peki İstanbul’da ve Fatih ilçesinde hangi aday önde ve iptal edilen seçimde kim önde çıkmıştı? Ak Parti aday Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu? İşte 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Fatih ilçesinden seçimin detaylar...

İstanbul seçim sonuçları: Fatih ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

31 Mart ve 23 Haziran İstanbul Belediye Başkanı seçimleri için Türkiye’nin seçim tarihinin en tartışmalı seçimleri demek yanlış olmayacaktır. Sadece İstanbulluların değil tüm Türkiye’nin gözü iptal edilen seçim yerine yapılan 31 Mart İstanbul seçimlerinin sonuçlarında... Peki İstanbul ve Fatih ilçesinde oy oranları ne durumda? Ak Parti aday Binali Yıldırım mı yoksa Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Fatih ilçesinden seçim sonuçları ve 31 Mart seçim sonuçları ile karşılaştırması...

FATİH İLÇESİNDE SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul’un Fatih ilçesinde hangi aday önde aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet’in seçim sayfasından öğrenebilirsiniz. Seçim sayfasında hem 23 Haziran hem de iptal 31 edilen 31 Mart seçiminin sonuçlarını görerek karşılaştırma yapabilirsiniz.

İstanbul seçim sonuçları haritası için tıklayınız

31 MART SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDEYDİ, NE KADAR OY KULLANILMIŞTI?

23 Haziran seçimleri iptal edilen bir seçimin yerine yapılması özelliği ile tarihimize ayrı bir yere sahip. İstanbul büyük şehir belediyesi başkanlığı için aynı adayların yeniden seçim yarışa girecek olması bu seçim için farklı değerlendirmeleri ortaya çıkıyor. Seçimi yakından takip eden vatandaşlar ilçelerde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım için verilen oylarda bir farklılık olup olmadığını, kullanılan oy miktarında değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Peki Fatih ilçesinde 31 Mart seçimlerinde hangi aday öndeydi ve ilçede ne kadar oy kullanılmıştı?

Binali Yıldırım = 114570

Ekrem İmamoğlu = 93848

SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

İstanbul’da 23 Haziran seçimine gene iptal edilen 31 Mart seçimine katılan seçmenler katılma hakkına sahip. YSK’nın istatistiklerine göre önceki seçim için İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmen için 39 ilçede 31 bin 124 sandık kuruldu.

İstanbul’un en çok sandığı yani en çok seçmeni olan ilçesi Esenyurt’ken en az sandık yani seçmeni en az olan ilçe ise Adalar. İptal edilen seçimde Esenyurt’ta 498 bin seçmen için 1631 sandık kurulurken; Adalar’da 12 bin seçmen için 39 sandık kuruldu. İstanbul’un iptal edilen seçimlerindeki ve yeni seçimlerde kurulan sandık ve seçmen sayıları şu şekilde...

İLÇE SANDIK SAYISI SEÇMEN SAYISI
1 ADALAR 39 12.608
2 ARNAVUTKÖY 524 173.036
3 ATAŞEHİR 885 303.273
4 AVCILAR 874 300.153
5 BAĞCILAR 1.453 498.314
6 BAHÇELİEVLER 1.236 422.645
7 BAKIRKÖY 499 168.420
8 BAŞAKŞEHİR 779 264.503
9 BAYRAMPAŞA 579 197.991
10 BEŞİKTAŞ 415 139.673
11 BEYKOZ 550 182.454
12 BEYLİKDÜZÜ 669 228.079
13 BEYOĞLU 502 167.012
14 BÜYÜKÇEKMECE 519 174.661
15 ÇATALCA 181 56.868
16 ÇEKMEKÖY 509 172.439
17 ESENLER 895 305.875
18 ESENYURT 1.631 556.619
19 EYÜPSULTAN 825 277.158
20 FATİH 838 278.133
21 GAZİOSMANPAŞA 1.003 343.917
22 GÜNGÖREN 608 207.741
23 KADIKÖY 1.096 372.371
24 KAĞITHANE 929 315.945
25 KARTAL 1.016 346.014
26 KÜÇÜKÇEKMECE 1.581 539.925
27 MALTEPE 1.080 369.473
28 PENDİK 1.435 488.933
29 SANCAKTEPE 812 277.747
30 SARIYER 753 249.257
31 SİLİVRİ 369 121.512
32 SULTANBEYLİ 619 212.729
33 SULTANGAZİ 1.016 348.829
34 ŞİLE 115 29.285
35 ŞİŞLİ 605 203.711
36 TUZLA 523 177.421
37 ÜMRANİYE 1.418 485.002
38 ÜSKÜDAR 1.189 402.377
39 ZEYTİNBURNU 555 188.860

SEÇİM ÖNCESİ ADAYLAR KARŞI KARŞIYA

31 Mart ve 23 Haziran seçimleri Türkiye’nin seçim tarihindeki en tartışmalı iki seçim olmaya adaylar. Bunun yanında 23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde uzun yıllar yapılmamış bir uygulama yeniden hayat buldu. İki partinin büyükşehir belediyesi adayları televizyonda ortak bir canlı yayında ortak sorulara cevap verdiler.

Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu bundan 1 hafta önce ortak bir canlı yayına imza atarak seçimle ilgili soruları yanıtladılar ve vaatlerinden bahsettiler. Ayrıca birbirlerine karşı söylemlerini; sorularını ve cevaplarını dile getirdiler. Adayların bu oturumu büyük ilgi çekti ve 16 Haziran akşamı öncesi ve sonrası ile en çok izlenen yayın oldu.

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